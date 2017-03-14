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14 марта 2017, 9:22 | Авто/мото: Автоспорт | Lenta.Ru

Американские пилоты подрались после гонки серии NASCAR

Американские пилоты Кайл Буш и Джоуи Логано устроили драку после гонки серии NASCAR в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Видео инцидента размещено на канале соревнований в YouTube.

Американские пилоты подрались после гонки серии NASCAR - Фото Увеличить
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На одном из кругов между автомобилями Логано и Буша произошел контакт. В результате последний потерял много позиций и финишировал на 22-м месте, Логано стал четвертым. После гонки Буш подошел к оппоненту и ударил того по лицу. Между гонщиками завязалась драка, которую совместными усилиями остановили другие пилоты, члены команд и сотрудники службы безопасности.
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