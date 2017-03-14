SMP Racing выступит в Blancpain GT Series в 2017 году

«Можно сказать, что, возвращаясь в Blancpain в 2017-м, мы вернулись к нашим истокам. В 2013-м всё начиналось для нас именно в этой серии и также на “Феррари”. За время существования программы уровень наших спортсменов серьёзно вырос — так, Виктор Шайтар уже выиграл “Ле-Ман”, ELMS и GT3 Le Mans Cup, все титулы он завоевал именно на “Феррари”. С нетерпением жду старта сезона Blancpain и первых результатов экипажа под номером 72, состав пилотов собрался сильный», — цитирует главу команды Бориса Ротенберга пресс-служба SMP Racing.