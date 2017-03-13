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13 марта 2017, 18:51 | Авто/мото: Автоспорт | УНИАН

Экипаж украинской команды Eurolamp WRT занял 13-е место на Ралли Мексики

Экипаж украинской команды Eurolamp WRT Валерий Горбань — Сергей Ларенс занял 13-е место на Ралли Мексики, сообщает официальный сайт украинской команды.

Наша команда преодолела 19 <span class=error>спецучастков</span> за 3 часа 43 минуты и 01.4 секунды получила 10 минут штрафа и с итоговым результатом 3:43&39;11.4 оказалась на 13-й строчке итогового протокола. Увеличить
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Наша команда преодолела 19 спецучастков за 3 часа 43 минуты и 01.4 секунды, получила 10 минут штрафа и с итоговым результатом 3:43'11.4 оказалась на 13-й строчке итогового протокола.

Победу в гонке одержал экипаж британского пилота Криса Мика на Power Stage с результатом 3:22'04.6.

Два заключительные скоростные участка мексиканского этапа — 33-километровый La Calera и 22-километровый Power Stage Derramadero — Валерий Горбань и Сергей Ларенс преодолели с 15-м и 13-м временами соответственно. В итоговом протоколе гонки дуэт украинской команды сохранил за собой тринадцатую строку.

«Перед воскресеньем наше положение в гонке было таково, что шансов догнать кого-то и отыграть место уже не было. С другой стороны, и позади нас никто нашей позиции не угрожал. Потому задача на финальный день ралли для нас состояла в том, чтобы проехать надежно и гарантированно быть на финише. Что мы и сделали…» — рассказал Валерий Горбань, пилот Eurolamp WRT.

С учетом того, что для Сергея Ларенса нынешняя гонка была дебютной в Мексике, на него ложился особый груз ответственности за исход последнего дня и всего этапа. Потому после клетчатого флага штурман выглядел особенно уставшим, но удовлетворенным.

«Я совсем иначе представлял себе мексиканский этап, думая, что будет сухо и жарко, будут широкие, ровные и быстрые дороги. А оказалось, что каждый день шел дождь, трасса же очень узкая, медленная, каменистая… Плюс, организаторы приложили свою руку к тому, чтобы еще больше осложнить жизнь участникам. В итоге, похоже, что это была моя самая трудная гонка в жизни…» — отметил Сергей Ларенс.

Следующий старт Eurolamp World Rally Team на Чемпионате мира по ралли состоится в конце апреля — на Ралли Аргентина.

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