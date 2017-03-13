За пределами Америки серия NASCAR вызывает далеко не всеобщий интерес: европейцам интереснее родная Формула-1, чем гонки по кругу, ещё и проходящие ночью. Однако на сей раз NASCAR сумела-таки привлечь внимание по сути всех, кто интересуется автоспортом. Рецепт прост и прозаичен — что может быть важнее, чем драка двух гонщиков после финиша?



В эпицентре событий оказались Джоуи Логано и Кайл Буш. На самом последнем круге гонки Логано атаковал Буша по внутреннему радиусу, в итоге Джоуи начало слегка выносить на внешний радиус, в то время как сам Кайл, напротив, решил чуть сместиться внутрь. Произошло неизбежное: Логано поддел машину Буша, и Кайл отправился в разворот, в то время как его обидчик сумел остаться на трассе. В итоге Джоуи финишировал 4-м, в то время как Кайл — только 22-м.

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После финиша свирепый Буш отправился «в гости» к Логано. Вероятно, сопровождавшие Кайла журналисты и организаторы ожидали — хотя бы поначалу — выяснения отношений на высоких тонах, однако Логано Буш решил, что словесные прелюдии не нужны, и сразу врезал обидчику в лицо.



Собственно говоря, на этом драка почти что и закончилась: механики обеих команд тут же бросились разнимать пилотов, так что новых акцентированных ударов не последовало. Тем не менее в ходе потасовки Буш всё-таки успел заработать небольшое рассечение на лбу.

«Меня просто выбили. Логано влетел в меня на полном газу и выбил меня. Вот как Джоуи гоняется, и за это он должен получить», — прокомментировал собственное поведение Буш. Как видно, даже когда страсти чуть успокоились, пилот не сомневается, что поступил правильно.



Естественно, у Логано была совсем иная точка зрения: «Буш пытался зажать меня в повороте с Брэдом Кезеловски, и мы столкнулись на входе в поворот. Я пытался избежать столкновения, но меня занесло. Это не было преднамеренным выбиванием, но, очевидно, он думает иначе. Обычно у нас с ним не возникает проблем».

Теперь обоим гонщикам — в особенности Бушу — грозит наказание со стороны NASCAR. Представители серии уже объявили, что внимательно изучат все видеозаписи драки.