Алёшин: Моя гонка была смазана двумя инцидентами
Пилот программы SMP Racing Михаил Алёшин прокомментировал своё выступление на этапе IndyCar
Сент-Питерсберге.
После старта с 17-го места россиянин финишировал на 14-м.
«Квалификация прошла не совсем так, как мы планировали, — поделился первыми итогами гоночного
Результат гонки был смазан двумя инцидентами. Один произошёл сразу после старта, во втором повороте. Мне в заднюю часть машины “приехал” Эд Джонс, сломал заднее антикрыло, которое пришлось менять. После незапланированного
Потом произошел ещё один инцидент — с Тони Канааном. В одном из поворотов я его попытался обогнать, он довольно жёстко закрылся, не оставив мне пространства. В итоге контакта я лишился переднего антикрыла, пришлось опять заезжать на
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