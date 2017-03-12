Гонку Формулы-E в Брюсселе заменит дополнительный этап в Берлине
Этап
Формулы-E в Брюсселе в сезоне-2016/17 отменён, так как организаторы не смогли найти подходящее место для его проведения.
Гонка в Брюсселе должна была пройти 1 июля на севере города, но план сорвался
Тем не менее в календаре сезона останется 12 гонок — вместо этапа в Бельгии дополнительная гонка пройдёт на этапе в Берлине. Гонки в столице Германии состоятся 10 и 11 июня, сообщает Autosport.
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