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https://sport.mail.ru/news/autosport/29050614/
12 марта 2017, 22:13 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Стартовавший последним Бурдэ выиграл первую гонку сезона Indycar, Алешин — 14-й

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ стал победителем первого этапа гоночной серии Indycar, который прошел в Сент- Питерсберге (штат Флорида).

Бурдэ, занявший в квалификации последнее, 21-е место, на финише опередил соотечественника и чемпиона прошлого сезона Симона Пажено (Team Penske) и новозеландца Скотта Диксона (Chip Ganassi Racing).

Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин финишировал 14-м.

Следующий этап пройдет в Лонг Бич (штат Калифорния) с 7 по 9 апреля.
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