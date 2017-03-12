Бурдэ, занявший в квалификации последнее, 21-е место, на финише опередил соотечественника и чемпиона прошлого сезона Симона Пажено (Team Penske) и новозеландца Скотта Диксона (Chip Ganassi Racing).

Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин финишировал 14-м.

Следующий этап пройдет в Лонг Бич (штат Калифорния) с 7 по 9 апреля.