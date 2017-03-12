Стартовавший последним Бурдэ выиграл первую гонку сезона Indycar, Алешин — 14-й
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ стал победителем первого этапа гоночной серии Indycar, который прошел в Сент- Питерсберге (штат Флорида).
Бурдэ, занявший в квалификации последнее, 21-е место, на финише опередил соотечественника и чемпиона прошлого сезона Симона Пажено (Team Penske) и новозеландца Скотта Диксона (Chip Ganassi Racing).
Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин финишировал 14-м.
Следующий этап пройдет в Лонг Бич (штат Калифорния) с 7 по 9 апреля.
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