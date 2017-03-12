«Шевроле» австралийца показало время 01:01.0640.



Второе место за Скоттом Диксоном из «Хонды», третье время на трассе в Сент-Питерсберге показал партнёр Диксона по команде — Джеймс Хинчклифф. Россиянин Михаил Алёшин показал лишь 17-е время.



IndyCar. Сент-Питерсберг. Квалификация



1. Уилл Пауэр («Шевроле») — 01:01.0640

2. Скотт Диксон («Хонда») — +0,1579

3. Джеймс Хинчклифф («Хонда») — +0,2399

4. Джозеф Ньюгарден («Шевроле») — +0,6589

5. Такума Сато («Хонда») — +0,9211



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17. Михаил Алёшин («Шмидт Петерсон Моторспортс») — +0,7034.