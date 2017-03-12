Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/29046775/
12 марта 2017, 11:11 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Пауэр — победитель квалификации IndyCar, Алёшин — 17-й

Победителем первой квалификации сезона IndyCar 2017 стал Уилл Пауэр.

«Шевроле» австралийца показало время 01:01.0640.

Второе место за Скоттом Диксоном из «Хонды», третье время на трассе в Сент-Питерсберге показал партнёр Диксона по команде — Джеймс Хинчклифф. Россиянин Михаил Алёшин показал лишь 17-е время.

IndyCar. Сент-Питерсберг. Квалификация

1. Уилл Пауэр («Шевроле») — 01:01.0640
2. Скотт Диксон («Хонда») — +0,1579
3. Джеймс Хинчклифф («Хонда») — +0,2399
4. Джозеф Ньюгарден («Шевроле») — +0,6589
5. Такума Сато («Хонда») — +0,9211



17. Михаил Алёшин («Шмидт Петерсон Моторспортс») — +0,7034.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»