Протеже «Макларена» Ник де Врис будет выступать в Формуле-2 за «Рапакс»
Протеже «Макларена» Ник де Врис продолжит карьеру в Формуле-2, где будет выступать за команду «Рапакс», сообщает Autosport. Де Врис будет напарником ветерана GP2 Джонни Чекотто.
«Благодарю “Рапакс” за веру в меня и всех, кто был причастен к моему переходу», — отметил голландец, который в минувшем сезоне гонялся в GP3.
9 марта серия GP2 была официально переименована в Формулу-2.
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