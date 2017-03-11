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https://sport.mail.ru/news/autosport/29044801/
11 марта 2017, 23:09 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Протеже «Макларена» Ник де Врис будет выступать в Формуле-2 за «Рапакс»

Протеже «Макларена» Ник де Врис продолжит карьеру в Формуле-2, где будет выступать за команду «Рапакс», сообщает Autosport. Де Врис будет напарником ветерана GP2 Джонни Чекотто.

«Благодарю “Рапакс” за веру в меня и всех, кто был причастен к моему переходу», — отметил голландец, который в минувшем сезоне гонялся в GP3.

9 марта серия GP2 была официально переименована в Формулу-2.
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