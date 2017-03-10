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10 марта 2017, 19:29 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Французская команда выставит «Весты» в сезоне-2017 WTCC

Французская «RC Motorsport» выйдет на старт нового сезона, используя автомобили «Лада Веста», об этом сообщает Fiawtcc.

Также стало известно, что одним из пилотов команды станет 20-летний Ян Эрляше, который является племянником четырёхкратного чемпиона мира WTCC Ивана Мюллера.

Эрляше уже провёл несколько тестовых заездов на «Весте», выразив удовлетворение автомобилем.

«Это удивительная возможность для меня, и я не могу поверить в происходящее. Машина меня впечатлила на тестах, а команда работает очень упорно. Конечно, нам ещё предстоит много чего узнать, но у команды есть ценный опыт WTCC», — рассказал Эрляше.
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