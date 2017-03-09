Гоночная серия GP2 переименована в «Формулу-2»

GP2 существует с 2005 года. Серия была разработана, чтобы сделать гонки доступными для команд и создать идеальную школу пилотам перед переходом в чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

В разные годы чемпионом серии становились нынешние пилоты «Формулы-1» британцы Льюис Хэмилтон и Джолион Палмер, немец Нико Хюлькенберг, француз Ромен Грожан, бельгиец Стоффель Вандорн.

В сезонах 2015 и 2016 гг. в серии выступал россиянин Сергей Сироткин, который сейчас является резервным пилотом команды «Формулы-1» «Рено». Оба раза российский гонщик становился по итогам чемпионата третьим.