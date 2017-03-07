Ардавичус: Квадроциклисты Astana Motorsports должны взять медали «Дакара»

О том, как были выбраны новые члены команды и какие задачи поставлены перед квадроциклистами на ближайший год в интервью сайту Президентского клуба «Астана» рассказал капитан Astana Motorsports Артур Ардавичус.

— Артур, страсти по «Дакару» отгремели. Впереди очередная гонка для Astana Motorsports — c 8 по 11 марта четверо наших квадроциклистов выступят на Dubai International Baja — 2017. Здесь состоится два своеобразных дебюта — во-первых, ранее квадроциклистов у нас не было. Во-вторых, впервые техническое сопровождение команде будет полностью оказано казахстанскими специалистами. Расскажите подробнее о новичках команды, как проходил отбор, по каким критериям набирали команду.

— «Дакар-2017» закончен, мы снова привезли хорошие результаты из Южной Америки, и готовимся сразу же к новому сезону. Он закончится для наших пилотов и команд снова «Дакаром», который пройдет на территории Южной Америки в январе следующего года. Что мы можем предложить нашим болельщикам? Мы готовим новый вызов. Руководство Президентского клуба «Астана» поставили нам задачу показать республику на арене мирового автоспорта в более широком аспекте. Была разработана программа по подборке и подготовке пилотов, проверка их на профпригодность и проверка в режиме гонки.

В программе примут участие четыре райдера, которые будут участвовать в категории квадроциклов. Это Азамат Тлеулесов, Кирилл Солоха, Максим Антимиров и Тимур Байжиенов. Все ребята казахстанцы, имеющие огромный опыт в ралли-рейдах, но пока только на территории Казахстана. Сегодня наша задача вывести этих молодых ребят на мировые соревнования, где они должны будут показать настоящий боевой результат, и войти в мировой ТОП-10 в категории квадроциклов. Это наша цель в серии гонок, которые будут проходить в рамках трех этапов Кубка мира в Арабских Эмиратах и Катаре. Это самые сложные длинные соревнования, где мы, как команда, сможем взвесить наши силы и возможности. По окончании этой серии будет проведен анализ и подведены результаты, исходя из которых, руководство клуба определит состав и программу подготовки команды к «Дакару». Это будет большая и интересная работа. Так как задачи, поставленные перед нами, нужно будет выполнить в полном объеме — это огромная ответственность перед руководством клуба, партнерами и болельщиками.

Все участники выходят на первый старт на своей технике. Это те квадроциклы, на которых ребята участвовали и тренировались в Казахстане, те машины, которые им хорошо знакомы. Позже мы выберем технического партнера и будем выступать на технике, предоставленной клубом. Команда технического обеспечения состоит из профессионалов, которые имеют опыт работы более десяти лет. Но напомню, что мы пока работаем в режиме формирования команды. Все может измениться.

— Почему решили усилиться именно в квадроциклах?

— Сегодня в Казахстане все больше и больше становятся популярными именно квадроциклы, а это значит молодежь с хорошей физической подготовкой. Также квадроциклы стали очень популярны в мире автомотоспорта, каждый год на «Дакар» выходит все больше участников на квадроциклах. Решением клуба было сформировать команду в составе квадроциклистов, которые выйдут на старт «Дакара», и мы очень надеемся, что они привезут медали. Хочется верить, что это будут наши новые герои, которые пройдут в течение этого года сильнейшую программу по подготовке, и покажут достойный результат в гонках. Задача стоит непростая, но мы все надеемся, что справимся с ней.

— Расскажите чуть подробнее о Dubai International Baja, что это за гонка, и какие задачи перед новичками на нее стоят?

— Dubai International Baha — это один из этапов Кубка мира, на котором наши ребята впервые примут участие. Это короткая гонка, в основном она будет смешанная — грунт и песок, но здесь ребята как раз покажут свои возможности, именно в работе с командой. Мы протестируем в режиме короткой трехдневной гонки работу механиков, работу наших менеджеров и, конечно же, пилотов.

— Давайте немного еще пройдемся по целям и задачам, которые стоят перед командой в этом году — куда и в каком составе казахстанская команда поедет точно и есть ли какой-то «медальный» план на сезон?