Ардавичус: Квадроциклисты Astana Motorsports должны взять медали «Дакара»
Совсем недавно состав команды по
ралли-рейдам Astana Motorsports впервые в ее истории пополнили четыре казахстанских квадроциклиста. Никогда ранее Казахстан не был представлен на международных соревнованиях в данной категории.
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О том, как были выбраны новые члены команды и какие задачи поставлены перед квадроциклистами на ближайший год в интервью сайту Президентского клуба «Астана» рассказал капитан Astana Motorsports Артур Ардавичус.
— Артур, страсти по «Дакару» отгремели. Впереди очередная гонка для Astana Motorsports — c 8 по 11 марта четверо наших квадроциклистов выступят на Dubai International Baja — 2017. Здесь состоится два своеобразных дебюта —
— «Дакар-2017» закончен, мы снова привезли хорошие результаты из Южной Америки, и готовимся сразу же к новому сезону. Он закончится для наших пилотов и команд снова «Дакаром», который пройдет на территории Южной Америки в январе следующего года. Что мы можем предложить нашим болельщикам? Мы готовим новый вызов. Руководство Президентского клуба «Астана» поставили нам задачу показать республику на арене мирового автоспорта в более широком аспекте. Была разработана программа по подборке и подготовке пилотов, проверка их на профпригодность и проверка в режиме гонки.
В программе примут участие четыре райдера, которые будут участвовать в категории квадроциклов. Это Азамат Тлеулесов, Кирилл Солоха, Максим Антимиров и Тимур Байжиенов. Все ребята казахстанцы, имеющие огромный опыт в
Все участники выходят на первый старт на своей технике. Это те квадроциклы, на которых ребята участвовали и тренировались в Казахстане, те машины, которые им хорошо знакомы. Позже мы выберем технического партнера и будем выступать на технике, предоставленной клубом. Команда технического обеспечения состоит из профессионалов, которые имеют опыт работы более десяти лет. Но напомню, что мы пока работаем в режиме формирования команды. Все может измениться.
— Почему решили усилиться именно в квадроциклах?
— Сегодня в Казахстане все больше и больше становятся популярными именно квадроциклы, а это значит молодежь с хорошей физической подготовкой. Также квадроциклы стали очень популярны в мире автомотоспорта, каждый год на «Дакар» выходит все больше участников на квадроциклах. Решением клуба было сформировать команду в составе квадроциклистов, которые выйдут на старт «Дакара», и мы очень надеемся, что они привезут медали. Хочется верить, что это будут наши новые герои, которые пройдут в течение этого года сильнейшую программу по подготовке, и покажут достойный результат в гонках. Задача стоит непростая, но мы все надеемся, что справимся с ней.
— Расскажите чуть подробнее о Dubai International Baja, что это за гонка, и какие задачи перед новичками на нее стоят?
— Dubai International Baha — это один из этапов Кубка мира, на котором наши ребята впервые примут участие. Это короткая гонка, в основном она будет смешанная — грунт и песок, но здесь ребята как раз покажут свои возможности, именно в работе с командой. Мы протестируем в режиме короткой трехдневной гонки работу механиков, работу наших менеджеров и, конечно же, пилотов.
— Давайте немного еще пройдемся по целям и задачам, которые стоят перед командой в этом году — куда и в каком составе казахстанская команда поедет точно и есть ли
— Планы нашей команды на этот год: Dubai International Baha, Abu Dhabi Desert Challenge и гонка в Катаре. После этого сразу же перемещаемся на тренировочные сборы в Европу, и после нас ждет большой тур по городам Казахстана на
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