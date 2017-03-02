Презентация ралли-рейда «Шелковый путь» прошла в Париже

В 2017 году ралли-рейд стартует 7 июля в Москве, а 22 июля должен финишировать в китайском городе Сиань (провинция Шэньси).

«Широкие открытые пространства, прекрасные пейзажи и приятная атмосфера — это дух “Шелкового пути”, — заявил заместитель руководителя проекта ралли-рейда Фредерик Лекиен во время презентации. — Мы уверены, что сделаем ралли-рейд в 2017 году еще интереснее и лучше».

Во время презентации организаторы сообщили, что в 2018 году в ралли-рейде появится зачет мотоциклистов.