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2 марта 2017, 23:59 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Презентация ралли-рейда «Шелковый путь» прошла в Париже

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Презентация ралли-рейда «Шелковый путь» прошла в четверг в Париже. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

В 2017 году ралли-рейд стартует 7 июля в Москве, а 22 июля должен финишировать в китайском городе Сиань (провинция Шэньси).

«Широкие открытые пространства, прекрасные пейзажи и приятная атмосфера — это дух “Шелкового пути”, — заявил заместитель руководителя проекта ралли-рейда Фредерик Лекиен во время презентации. — Мы уверены, что сделаем ралли-рейд в 2017 году еще интереснее и лучше».

Во время презентации организаторы сообщили, что в 2018 году в ралли-рейде появится зачет мотоциклистов.

Ралли «Шелковый путь» впервые состоялось в 2009 году — маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту — до Сочи и Геленджика, а в 2013 году — от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли «Шелковый путь» не проводилось. В прошлом году маршрут ралли-рейда прошел по территории России, Казахстана и Китая — со стартом в Москве и финишем в Пекине.
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