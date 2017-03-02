Презентация ралли-рейда «Шелковый путь» прошла в Париже
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Презентация
ралли-рейда «Шелковый путь» прошла в четверг в Париже. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.
В 2017 году
«Широкие открытые пространства, прекрасные пейзажи и приятная атмосфера — это дух “Шелкового пути”, — заявил заместитель руководителя проекта
Во время презентации организаторы сообщили, что в 2018 году в
Ралли «Шелковый путь» впервые состоялось в 2009 году — маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту — до Сочи и Геленджика, а в 2013 году — от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли «Шелковый путь» не проводилось. В прошлом году маршрут
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