Ник Катсбург стал пилотом «Вольво» в WTCC

«Мы контактировали по ходу прошлого сезона. Мы часто пересекались, поскольку выступали в одном чемпионате, но это было неофициально. Я планировал остаться в “Ладе”, но после их заявления об уходе из чемпионата мы связались с “Вольво” и рассмотрели возможность сотрудничества», — приводит слова Катсбурга Autosport.