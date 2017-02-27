Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28911567/
27 февраля 2017, 23:17 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Ник Катсбург стал пилотом «Вольво» в WTCC

Бывший гонщик «Лады» Ник Катсбург проведёт сезон 2017 года в составе команды «Вольво».

«Мы контактировали по ходу прошлого сезона. Мы часто пересекались, поскольку выступали в одном чемпионате, но это было неофициально. Я планировал остаться в “Ладе”, но после их заявления об уходе из чемпионата мы связались с “Вольво” и рассмотрели возможность сотрудничества», — приводит слова Катсбурга Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»