В GP2 отказались использовать резину с низким уровнем износа
Гоночный инженер «Пирелли» Марио Изола рассказал, что руководство GP2 отказалось от резины с маленьким износом.
«В этом году GP2 останется на тех же составах резины, что и в прошлом году. Промоутер запрашивает шины с повышенным износом, особенно на задние колёса. Они хотят резину, с которой будет труднее ездить, чтобы дать больший вызов молодым пилотам. Машина в таком случае получит больше избыточной поворачиваемости, и ею станет труднее управлять», — приводит слова Изолы Motorsport.
Отметим, что в Формуле-1 команды будут использовать более износоустойчивые шины, чем в прошлом году.
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