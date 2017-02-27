В GP2 отказались использовать резину с низким уровнем износа

«В этом году GP2 останется на тех же составах резины, что и в прошлом году. Промоутер запрашивает шины с повышенным износом, особенно на задние колёса. Они хотят резину, с которой будет труднее ездить, чтобы дать больший вызов молодым пилотам. Машина в таком случае получит больше избыточной поворачиваемости, и ею станет труднее управлять», — приводит слова Изолы Motorsport.



Отметим, что в Формуле-1 команды будут использовать более износоустойчивые шины, чем в прошлом году.