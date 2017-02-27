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https://sport.mail.ru/news/autosport/28909317/
27 февраля 2017, 18:31 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

В GP2 отказались использовать резину с низким уровнем износа

Гоночный инженер «Пирелли» Марио Изола рассказал, что руководство GP2 отказалось от резины с маленьким износом.

«В этом году GP2 останется на тех же составах резины, что и в прошлом году. Промоутер запрашивает шины с повышенным износом, особенно на задние колёса. Они хотят резину, с которой будет труднее ездить, чтобы дать больший вызов молодым пилотам. Машина в таком случае получит больше избыточной поворачиваемости, и ею станет труднее управлять», — приводит слова Изолы Motorsport.

Отметим, что в Формуле-1 команды будут использовать более износоустойчивые шины, чем в прошлом году.
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