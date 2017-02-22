Глушите моторы. Почему из России уходят международные гонки?

Рустем Терегулов, хозяин Moscow Raceway, одного из двух ведущих автодромов страны, заявил, что этапов DTM под Волоколамском с 2018 года «скорее всего» не будет. Немецкая серия была последним крупным кузовным чемпионатом, этапы которого проходили в России. Ранее Moscow Raceway вынужден был отказаться от гонок WTCC, а в календаре международной серии TCR на этот год нет «Сочи Автодрома». Вдобавок к этому после всего одного сезона из календаря Формулы-Е пропал московский этап.



«Чемпионат» разбирается, почему российские болельщики теряют международные гонки и есть ли надежда на их возвращение на отечественные автодромы.

Как это было

Большие гонки появились в России в 2012 году, когда на только что открытом Moscow Raceway прошёл этап Мировой серии «Рено». Среди стартовавших в тот уик-энд были ныне покойный Жюль Бьянки и нынешний победитель «500 миль Индианаполиса» Александр Росси. В качестве гонок поддержки прошли два заезда двухлитрового Еврокубка Формулы «Рено» 2.0 — победу в обоих одержал 18-летний Даниил Квят.



На следующий год помимо «Мировой серии» Moscow Raceway принял этапы WTCC и DTM, а также появившегося ещё в сезоне-2012 Мирового супербайка. В 2014-м на «Сочи Автодроме» состоялся первый в истории Гран-при России Формулы-1, а с проведением гонок Формулы-Е и TCR Россия окончательно закрепилась на автоспортивной карте мира.



Однако сейчас всё стало иначе. Сначала Россия потеряла этапы Формулы V8 3.5 и гонку Формулы-Е, организаторам которой не удалось договориться с правительством Москвы. Затем Moscow Raceway отказался от проведения WTCC: с уходом «Лады Спорт Роснефть» гонки мирового туринга оказались никому не нужны. В 2017-м Россия также недосчитается заездов TCR, а также «Феррари Челлендж» в Сочи. Теперь же под угрозой и DTM.



«Страна испытывает серьёзные финансовые трудности, и если доходы от проведения каких-то мероприятий не покрывают расходы на организацию, то такие мероприятия вряд ли состоятся. Именно это случилось с WTCC. Скорее всего, это произойдёт и с DTM начиная с 2018 года. Если не прекратится кризисная ситуация, — рассказал Терегулов. — Контракт с DTM заканчивается в 2017 году, пройдёт последняя гонка, никаких переговоров с серией мы не ведём, потому что не готовы принимать этап на прежних условиях, ибо мы даже близко не покрываем свои затраты. Мы рассчитывали на увеличение интереса со стороны спонсоров и зрителей, но, к сожалению, у людей просто нет денег».

Кто виноват?

Как так вышло, что спорт, который в последние годы, казалось, развивался семимильными шагами, не просто забуксовал, но и явно начал сдуваться, несмотря на появление трасс высокого уровня?



Собрать полные трибуны на Moscow Raceway не удалось ни на WTCC, ни на DTM, и на то есть ряд вполне объективных причин. Например, не самое удобное расположение. К счастью, реконструкция Новой Риги завершена, но если болельщики желают добраться до трассы своим ходом, то им предстоит порядка двух часов ехать на электричке. Как ни крутите, это фактор.



Многие болельщики ради того, чтобы увидеть любимых пилотов живьём, готовы и не на такие жертвы, но большинству людей, интересующихся спортом поверхностно, нужны очень веские причины потратить три часа на дорогу в один конец. Увы, пока автоспорт в России объективно проигрывает многим другим развлечениям, которые, к тому же, не требуют далёких поездок.

В конечном счёте, всё сводится к избитой и заезженной истине: в России нет автоспортивной культуры. В западных странах, где автоспорт входит в число наиболее популярных видов спорта — Великобритания, Германия, Италия и многие другие — даже гонки национальных чемпионатов собирают полные трибуны. При этом важно понимать, что в Европе большинство трасс тоже находятся очень далеко от аэропортов или крупных городов и дорога до них также составляет 2−3 часа. В этих странах публика давно и крепко любит автоспорт, а поездка на уик-энд — один из популярных видов досуга наравне с шашлыками или дружеской игрой в футбол.



В России, несмотря на все усилия, всё по-другому. Есть относительно популярная Формула-1, о которой многие «что-то слышали» и ради посещения которой готовы выложить серьёзные средства. И есть все остальные гонки, у которых существуют «хардкорные» фанаты, но почти нет, скажем так, «прослойки», которая обеспечивала бы должную заполняемость трибун.



«Мне кажется, что у нас был всплеск эмоций, волна, которая была спровоцирована и появлением наших пилотов в Формуле-1, и хорошими выступлениями наших ребят в других гоночных сериях. И, конечно, проведением этапов в Сочи. То, что интерес зрителей падает, это факт», — соглашается известный автоспортивный менеджер Оксана Косаченко.

За спонсоров замолвите слово

В последние годы главной надеждой промоутеров были партнёры и рекламодатели, которые, как предполагалось, за возможность рассказать о себе миллионам автоспортивных болельщиков будут поддерживать организаторов материально. Но этим надеждам также не суждено было сбыться: инвесторы и рекламодатели не спешат вкладывать деньги в автоспорт.



Содержание трассы само по себе требует немалого финансирования: можно только представить, во сколько владельцам автодромов в России обходится поддержания асфальта и зон безопасности в рабочем состоянии, обновление барьеров TecPro и рельсов GuardRail и многих других нюансов, без которых проведение гонки невозможно. И в условиях, когда продажи билетов не покрывают расходы на организацию гонки, деньги на поддержание трассы в рабочем состоянии можно получить лишь коммерческим образом: от спонсоров, рекламных акций и трек-дней.

Совсем недавно вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что лицензионный взнос за проведение Гран-при Формулы-1 в Сочи выплатят частные инвесторы, среди которых «Лукойл», ВТБ и «Русал». И пусть это прекрасная новость для «Сочи Автодрома», она показывает, что даже «Королевским гонкам» понадобилось более двух лет, чтобы обрести столь мощных партнёров, да и то речь идёт о компаниях, в основном связанных с государством. Что уж говорить о менее раскрученных и престижных соревнованиях уровня WTCC и DTM?



«К сожалению, на Moscow Raceway мы наблюдаем тенденцию уменьшения количества больших международных мероприятий, и главной причиной этого является финансовый вопрос, а также стагнация на рынке, которая лишает спонсоров и промоутеров желания вкладывать деньги, — заявила в декабре 2016 года Анна Базильер, исполнительный директор автодрома — Второй момент — это телевизионные права. Нет денег — нет телевидения. Выход в эфир центральных каналов может быть обеспечен либо связями, либо деньгами. И проблема замкнулась: нет денег — нет ТВ, нет ТВ — нет денег».



«Был момент, когда спонсоры интересовались автоспортом, — вспоминает Косаченко. — Много наших компаний приезжало на этапы Формулы-1. Сейчас же такого большого интереса нет. Есть компании, которые себя зарекомендовали, которые там работают. Далее большой волны желающих присоединиться нет. Может, нам надо чуть больше заниматься популяризацией автомобильного спорта?».