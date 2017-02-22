Глушите моторы. Почему из России уходят международные гонки?
Россия перестала принимать WTCC,
Формулу-Е, Формулу «Рено» и TCR, на очереди прощание с DTM. Почему большие гонки уходят из нашей страны?
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Рустем Терегулов, хозяин Moscow Raceway, одного из двух ведущих автодромов страны, заявил, что этапов DTM под Волоколамском с 2018 года «скорее всего» не будет. Немецкая серия была последним крупным кузовным чемпионатом, этапы которого проходили в России. Ранее Moscow Raceway вынужден был отказаться от гонок WTCC, а в календаре международной серии TCR на этот год нет «Сочи Автодрома». Вдобавок к этому после всего одного сезона из календаря
«Чемпионат» разбирается, почему российские болельщики теряют международные гонки и есть ли надежда на их возвращение на отечественные автодромы.
Как это было
Большие гонки появились в России в 2012 году, когда на только что открытом Moscow Raceway прошёл этап Мировой серии «Рено». Среди стартовавших в тот
На следующий год помимо «Мировой серии» Moscow Raceway принял этапы WTCC и DTM, а также появившегося ещё в сезоне-2012 Мирового супербайка. В 2014-м на «Сочи Автодроме» состоялся первый в истории
Однако сейчас всё стало иначе. Сначала Россия потеряла этапы Формулы V8 3.5 и гонку
«Страна испытывает серьёзные финансовые трудности, и если доходы от проведения
Кто виноват?
Как так вышло, что спорт, который в последние годы, казалось, развивался семимильными шагами, не просто забуксовал, но и явно начал сдуваться, несмотря на появление трасс высокого уровня?
Собрать полные трибуны на Moscow Raceway не удалось ни на WTCC, ни на DTM, и на то есть ряд вполне объективных причин. Например, не самое удобное расположение. К счастью, реконструкция Новой Риги завершена, но если болельщики желают добраться до трассы своим ходом, то им предстоит порядка двух часов ехать на электричке. Как ни крутите, это фактор.
Многие болельщики ради того, чтобы увидеть любимых пилотов живьём, готовы и не на такие жертвы, но большинству людей, интересующихся спортом поверхностно, нужны очень веские причины потратить три часа на дорогу в один конец. Увы, пока автоспорт в России объективно проигрывает многим другим развлечениям, которые, к тому же, не требуют далёких поездок.
В конечном счёте, всё сводится к избитой и заезженной истине: в России нет автоспортивной культуры. В западных странах, где автоспорт входит в число наиболее популярных видов спорта — Великобритания, Германия, Италия и многие другие — даже гонки национальных чемпионатов собирают полные трибуны. При этом важно понимать, что в Европе большинство трасс тоже находятся очень далеко от аэропортов или крупных городов и дорога до них также составляет 2−3 часа. В этих странах публика давно и крепко любит автоспорт, а поездка на
В России, несмотря на все усилия, всё
«Мне кажется, что у нас был всплеск эмоций, волна, которая была спровоцирована и появлением наших пилотов в Формуле-1, и хорошими выступлениями наших ребят в других гоночных сериях. И, конечно, проведением этапов в Сочи. То, что интерес зрителей падает, это факт», — соглашается известный автоспортивный менеджер Оксана Косаченко.
За спонсоров замолвите слово
В последние годы главной надеждой промоутеров были партнёры и рекламодатели, которые, как предполагалось, за возможность рассказать о себе миллионам автоспортивных болельщиков будут поддерживать организаторов материально. Но этим надеждам также не суждено было сбыться: инвесторы и рекламодатели не спешат вкладывать деньги в автоспорт.
Содержание трассы само по себе требует немалого финансирования: можно только представить, во сколько владельцам автодромов в России обходится поддержания асфальта и зон безопасности в рабочем состоянии, обновление барьеров TecPro и рельсов GuardRail и многих других нюансов, без которых проведение гонки невозможно. И в условиях, когда продажи билетов не покрывают расходы на организацию гонки, деньги на поддержание трассы в рабочем состоянии можно получить лишь коммерческим образом: от спонсоров, рекламных акций и
Совсем недавно
«К сожалению, на Moscow Raceway мы наблюдаем тенденцию уменьшения количества больших международных мероприятий, и главной причиной этого является финансовый вопрос, а также стагнация на рынке, которая лишает спонсоров и промоутеров желания вкладывать деньги, — заявила в декабре 2016 года Анна Базильер, исполнительный директор автодрома — Второй момент — это телевизионные права. Нет денег — нет телевидения. Выход в эфир центральных каналов может быть обеспечен либо связями, либо деньгами. И проблема замкнулась: нет денег — нет ТВ, нет ТВ — нет денег».
«Был момент, когда спонсоры интересовались автоспортом, — вспоминает Косаченко. — Много наших компаний приезжало на этапы Формулы-1. Сейчас же такого большого интереса нет. Есть компании, которые себя зарекомендовали, которые там работают. Далее большой волны желающих присоединиться нет. Может, нам надо чуть больше заниматься популяризацией автомобильного спорта?».
Что делать?
Простого пути выхода из этого кризиса нет. Чтобы проведение больших гонок приносило организаторам прибыль, на эти гонки должны ходить болельщики. А чтобы они туда ходили, необходимо создать благоприятные условия, при которых походы на гонки войдут у зрителей в привычку. Плюс присутствие на телевидение и серьёзный промоушен.
Национальный автоспорт начинается с национальных первенств — это самый доступный для российских болельщиков чемпионат, гонки которого проходят не только в Москве или Сочи. Но пока даже у РСКГ нет большой фанатской базы и даже отечественные гонки не собирают трибуны.
«Нужны массовость и демократичность, — считает Николай Ветров, руководитель команды
Гоночный
Если подводить итог, то требуется движение двух сторон — как с низового уровня, а именно раскрутки национального автоспорта (РСКГ, СМП Формула-4 и так далее), так и сверху, через агрессивную рекламу гонок в СМИ, непременно включая телевидение. Причём нишевые телеканалы с минимальным рейтингом тут мало что дадут: на них соревнования посмотрят те, кто и так приезжал на российские этапы международных чемпионатов. Очевидно, что на эфирное ТВ за «спасибо» никто автоспорт не возьмёт. Так что главный момент банальный и неизменный — необходимость инвестиций в популяризацию автоспорта в России. Пока число поклонников гонок существенно не вырастет, организаторы раз за разом будут с сожалением наблюдать пустые места на трибунах.
«Ни Российская Автомобильная Федерация, ни ФИА не могут изменить ситуацию изнутри, — считает Ветров. — Они являются контролирующими организациями, и их дело — следить за соблюдением правил. А вот такие наши финансовые колоссы, как “Газпром”, “Лукойл”, ТНК (сейчас поглощена “Роснефтью”. — Прим. “Чемпионата”), — именно они могли и
Россия взяла очень хороший старт в мировом автоспорте, все сотрудники Moscow Raceway и «Сочи Автодром» могут по праву гордиться своими трассами, но, чтобы гонки стали популярными и коммерчески успешными, просто хороших автодромов, как показала практика, недостаточно.
В подготовке материала принимали участие Владислав Гринчик и Иван Гаркушко.
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