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https://sport.mail.ru/news/autosport/28853391/
21 февраля 2017, 17:53 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Победивший в Ф-4 Мика Шумахера Джоуи Моусон перешёл в Формулу-3

Австралийский гонщик Джоуи Моусон, одержавший победу в чемпионате немецкой Формулы-4 в прошлом году, перешёл в Европейскую Формулу-3.

В новой для себя серии австралиец продолжит выступать за голландскую команду Van Amersfoort Racing. Ранее в европейскую Ф-1 перешёл Мик Шумахер, которого Моусон победил в Ф-4.

«Я готов к следующему шагу. После хорошо выстроенных отношений я рад сделать следующий шаг вместе с Van Amersfoort. Я знаю всех в этой команде, а они знают меня. Так что это, безусловно, ускорит процесс обучения. Я хорошо осведомлён о задачах, которые передо мной ставятся, но готов учиться и приобретать больше опыта», — приводит слова Моусона Autosport.
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