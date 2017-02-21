Победивший в Ф-4 Мика Шумахера Джоуи Моусон перешёл в Формулу-3

В новой для себя серии австралиец продолжит выступать за голландскую команду Van Amersfoort Racing. Ранее в европейскую Ф-1 перешёл Мик Шумахер, которого Моусон победил в Ф-4.



«Я готов к следующему шагу. После хорошо выстроенных отношений я рад сделать следующий шаг вместе с Van Amersfoort. Я знаю всех в этой команде, а они знают меня. Так что это, безусловно, ускорит процесс обучения. Я хорошо осведомлён о задачах, которые передо мной ставятся, но готов учиться и приобретать больше опыта», — приводит слова Моусона Autosport.