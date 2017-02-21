«Хёндэ» запустит клиентскую программу в TCR

Гоночный автомобиль будет создан на основе дорожного хетчбэка i30.



«Начало нашего первого проекта в кольцевых гонках — очень важный шаг для Hyundai Motorsport. Мы намерены создать конкурентоспособную машину для такого сильного чемпионата», — рассказал руководитель «Хёндэ» Мишель Нандан.