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21 февраля 2017, 11:49 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

«Хёндэ» запустит клиентскую программу в TCR

Корейский автопроизводитель «Хёндэ» запустит клиентскую программу в чемпионате TCR после завершения тестов 2017 года, сообщает официальный сайт компании.

Гоночный автомобиль будет создан на основе дорожного хетчбэка i30.

«Начало нашего первого проекта в кольцевых гонках — очень важный шаг для Hyundai Motorsport. Мы намерены создать конкурентоспособную машину для такого сильного чемпионата», — рассказал руководитель «Хёндэ» Мишель Нандан.
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