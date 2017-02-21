«Хёндэ» запустит клиентскую программу в TCR
Корейский автопроизводитель «Хёндэ» запустит клиентскую программу в чемпионате TCR после завершения тестов 2017 года, сообщает официальный сайт компании.
Гоночный автомобиль будет создан на основе дорожного хетчбэка i30.
«Начало нашего первого проекта в кольцевых гонках — очень важный шаг для Hyundai Motorsport. Мы намерены создать конкурентоспособную машину для такого сильного чемпионата», — рассказал руководитель «Хёндэ» Мишель Нандан.
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