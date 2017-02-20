Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28840824/
20 февраля 2017, 19:29 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Лёб проведёт сезон-2017 в чемпионате по ралли-кроссу

Девятикратный чемпион WRC Себастьен Лёб проведёт сезон-2017 в чемпионате мира по ралли-кроссу, где будет выступать за команду Hansen.

Француз второй год подряд поедет на машине Peugeot 208 WRX Supercars, сообщает Autosport.

Лёб дебютировал в WRX в прошлом году и одержал одну победу — на этапе в Латвии. Помимо этого Лёб трижды поднимался на подиум и занял пятое место в чемпионате с 209 очками. Его напарник Тимми Хансен в чемпионате-2016 был шестым, а их Hansen стала второй в командном зачёте, набрав 387 очков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России