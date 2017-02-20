Лёб проведёт сезон-2017 в чемпионате по ралли-кроссу

Француз второй год подряд поедет на машине Peugeot 208 WRX Supercars, сообщает Autosport.



Лёб дебютировал в WRX в прошлом году и одержал одну победу — на этапе в Латвии. Помимо этого Лёб трижды поднимался на подиум и занял пятое место в чемпионате с 209 очками. Его напарник Тимми Хансен в чемпионате-2016 был шестым, а их Hansen стала второй в командном зачёте, набрав 387 очков.