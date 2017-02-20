Алёшин принял участие в очередном этапе работы над спортпрототипом BR1

Вместе со специалистами компании, а также сотрудниками конструкторского бюро Dallara Михаил работал над системами управления машины.

«Мы провели очень продуктивный день в работе над новым прототипом. Вместе с конструкторами и другими специалистами мы работали над органами управления машины и компоновкой некоторых приборов, их наиболее рациональным расположением на панели. Безусловно, это небольшая, но важная часть той огромной работы, которая сейчас ведётся над машиной, и я рад вносить в это свой посильный вклад. Надеюсь ещё не раз приехать на завод Dallara, чтобы продолжить такую работу, и, конечно же, с нетерпением жду первых тестов за рулём нового российского спортпрототипа», — рассказал Алёшин, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе SMP Racing.

Спортпрототип BR1 создаётся российской компанией BR Engineering под руководством Бориса Ротенберга, совместно с итальянской Dallara, при участии пилотов программы SMP Racing. Автомобиль предназначен для выступления в гонках на выносливость в высшем классе LMP1. Это уже вторая машина BR Engineering: в 2015—2016 гг. на автомобиле BR01 пилоты программы SMP Racing выступали в Европейской серии «Ле-Ман», где не раз поднимались на пьедесталы почёта, а также в чемпионате мира по гонкам на выносливость, где завоевали на этом прототипе исторический подиум в суточном марафоне «24 часа Ле-Мана».

На разработку, построение, все необходимые исследования и тесты, а также омологацию BR1 компания BR Engineering намерена потратить весь 2017 год. На свой первый старт в чемпионате мира по гонкам на выносливость прототип BR1 выйдет в сезоне-2018 под управлением российской команды SMP Racing.