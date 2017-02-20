NASCAR Cup. Эллиот выиграл квалификацию «Дайтоны 500»
В Дайтоне состоялась квалификация первого этапа NASCAR Cup сезона-2017, по итогам которого право стартовать с
поул-позиции завоевал Чейз Эллиот, его напарник Дэйл Эрнхардт-младший показал второе время, а замкнул первую тройку Брэд Кезеловски.
Эллиотт второй раз подряд выиграл квалификацию «Дайтоны 500» и стал первым, кому удалось повторить достижение Кена Шредера (побеждал в квалификации в Дайтоне в 1989/90 гг.).
NASCAR Cup. Дайтона. 19 февраля. Квалификация.
1. Чейз Эллиотт («Шевроле») — 46.663
2. Дэйл
3. Брэд Кезеловски («Форд») +0.044
4. Клинт Бойер («Форд») +0.073
5. Мартин
6. Дэнни Хэмлин («Тойота») +0.160
7. Кевин Харвик («Форд») +0.166
8. Кейси Кейн («Шевроле») +0.190
9. Мэтт Кенсет («Тойота») +0.208
10. Райан Ньюман («Шевроле») +0.213
11. Кайл Буш («Тойота») +0.269
…
14. Джимми Джонсон («Шевроле») +0.237.
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