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https://sport.mail.ru/news/autosport/28827021/
19 февраля 2017, 16:48 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Сын Эдриана Ньюи выиграл серию MRF Challenge

Сын технического директора «Ред Булл» Эдриана Нью Харрисон Ньюи стал чемпионом серии MRF Challenge, выиграв последнюю гонку уик-энда в Индии.

В заключительной гонке сын Михаэля Шумахера Мик финишировал вторым, несмотря на то, что потерял шансы на победу в серии ранее.

Ещё один претендент на победу в первенстве Джоуи Моузон финишировал третьим.

В итоге Ньюи стал чемпионом благодаря большему количеству побед, поскольку у него с Моузоном одинаковое количество очков.
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