Сын Эдриана Ньюи выиграл серию MRF Challenge

В заключительной гонке сын Михаэля Шумахера Мик финишировал вторым, несмотря на то, что потерял шансы на победу в серии ранее.



Ещё один претендент на победу в первенстве Джоуи Моузон финишировал третьим.



В итоге Ньюи стал чемпионом благодаря большему количеству побед, поскольку у него с Моузоном одинаковое количество очков.

