Сын Эдриана Ньюи выиграл серию MRF Challenge
Сын технического директора «Ред Булл» Эдриана Нью Харрисон Ньюи стал чемпионом серии MRF Challenge, выиграв последнюю гонку
уик-энда в Индии.
В заключительной гонке сын Михаэля Шумахера Мик финишировал вторым, несмотря на то, что потерял шансы на победу в серии ранее.
Ещё один претендент на победу в первенстве Джоуи Моузон финишировал третьим.
В итоге Ньюи стал чемпионом благодаря большему количеству побед, поскольку у него с Моузоном одинаковое количество очков.
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