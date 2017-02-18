Moscow Raceway может потерять DTM после 2018 года
Руководитель Moscow Raceway Рустем Терегулов рассказал, что трасса рискует потерять этап DTM в 2018 году.
«Наша страна испытывает серьёзные финансовые трудности, и если доходы от проведения
Контракт заканчивается в 2017 году, пройдёт последняя гонка, никаких переговоров с DTM мы не ведём, потому что не готовы принимать этап на прежних условиях, ибо мы даже близко не покрываем свои затраты. Заключать новый контракт на существующих условиях мы не заинтересованы. Мы рассчитывали на увеличение интереса со стороны спонсоров и зрителей, но, к сожалению, у людей просто нет денег», — рассказал Терегулов в интервью F1News.
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