Moscow Raceway может потерять DTM после 2018 года

«Наша страна испытывает серьёзные финансовые трудности, и если доходы от проведения каких-то мероприятий не покрывают расходы на организацию, то такие мероприятия вряд ли состоятся. Именно это случилось с WTCC. Скорее всего, это произойдёт и с DTM начиная с 2018 года. Если не прекратится кризисная ситуация.



Контракт заканчивается в 2017 году, пройдёт последняя гонка, никаких переговоров с DTM мы не ведём, потому что не готовы принимать этап на прежних условиях, ибо мы даже близко не покрываем свои затраты. Заключать новый контракт на существующих условиях мы не заинтересованы. Мы рассчитывали на увеличение интереса со стороны спонсоров и зрителей, но, к сожалению, у людей просто нет денег», — рассказал Терегулов в интервью F1News.