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https://sport.mail.ru/news/autosport/28810996/
17 февраля 2017, 14:19 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

ФИА считает, что новые машины WRC едут слишком быстро

Директор по ралли в ФИА Ярмо Махонен считает, что новые машины WRC слишком быстрые.

У руководства федерации вызвал опасение тот факт, что на 12-м спецучастке недавно прошедшего Ралли Швеции Отт Тянак смог развить скорость, превышающую 140 км/ч. ФИА задумалась об изменения в правилах, которые бы позволили гарантировать, что гонщики не смогут разгоняться свыше 130 км/ч на СУ.

«Нынешние автомобили быстрее прежних. Но в прошлом году на этом же этапе даже прежние машины ехали со средней скоростью, превышающей 130 км/ч. Такого рода этапы говорят нам о том, что мы должны усилить контроль, когда организаторы ралли представляют нам новые спецучастки. Если мы видим разгон свыше 130 км/ч, то это сигнал к тому, что мы должны пересмотреть этап.

Мы считаем, что это слишком высокая скорость. Мы хотим обдумать это, но, возможно, нам придётся внести изменения в регламент», — цитирует Махонена Autosport.
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