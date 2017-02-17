ФИА считает, что новые машины WRC едут слишком быстро

У руководства федерации вызвал опасение тот факт, что на 12-м спецучастке недавно прошедшего Ралли Швеции Отт Тянак смог развить скорость, превышающую 140 км/ч. ФИА задумалась об изменения в правилах, которые бы позволили гарантировать, что гонщики не смогут разгоняться свыше 130 км/ч на СУ.



«Нынешние автомобили быстрее прежних. Но в прошлом году на этом же этапе даже прежние машины ехали со средней скоростью, превышающей 130 км/ч. Такого рода этапы говорят нам о том, что мы должны усилить контроль, когда организаторы ралли представляют нам новые спецучастки. Если мы видим разгон свыше 130 км/ч, то это сигнал к тому, что мы должны пересмотреть этап.



Мы считаем, что это слишком высокая скорость. Мы хотим обдумать это, но, возможно, нам придётся внести изменения в регламент», — цитирует Махонена Autosport.