«Сочи Автодром» просыпается. Mitjet открывает сезон уже в феврале
В конце февраля стартует новый сезон российской гоночной серии Mitjet Series Russia — одной из гонок поддержки
Гран-при России Формулы-1.
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Уже 25 февраля будет открыт внутрироссийский сезон российской гоночной серии Mitjet: на «Сочи Автодроме» состоится первая гонка сезона в рамках Mitjet Arctic Cup. Сочинскую трассу по праву можно назвать родным домом Mitjet. Именно здесь находится настоящий дом серии и на протяжении большей части года проводят тренировочные сессии и гоночные
Монокубок Arctic Cup на 750-килограммовых заднеприводных спортпрототипах Mitjet с двухлитровым мотором мощностью 230 л.с. проводится в России с 2015 года. Сезон-2016 стал для гоночной серии Mitjet определяющим. Третий этап Mitjet Arctic Cup в прошлом году получил статус гонки поддержки
«Уверен, что сам факт проведения гонки поддержки
В данный момент руководство серии Mitjet готовится к тому, чтобы второй год подряд выступить в качестве гонки поддержки сочинского этапа Формулы-1.
Предыдущая гонка серии Mitjet прошла в октябре прошлого года — это был финал Кубка России. На стартовой решетке «Сочи Автодрома» в тот день собрались 17 пилотов, и обладателем Кубка стал Дмитрий Гвазава, следом за которым в итоговом протоколе расположился Алексей Карачев. В церемонии награждения победителей тогда приняли участие олимпийские чемпионы Владислав Третьяк, Алексей Немов и Мария Киселева.
«Организуя проект Mitjet, мы во всём нацелены на лучшее — от выбора автодрома до выбора гостей на церемонию награждения, — продолжает Егоров. — Практика показывает, что пилоты, пришедшие в нашу серию, остаются с нами. Стоит отметить, что среди участников Mitjet в других странах мы наблюдаем таких пилотов, как Себастьён Леб, Оливье Панис, Иван Мюллер. Mitjet сейчас быстро набирает популярность по всему миру. Не отстаём и мы, расширяя свою внутрироссийскую географию гонок».
В предстоящем сезоне-2017 пройдёт шесть этапов Кубка России Mitjet. По два этапа примут «Сочи Автодром» (Сочи), «Moscow Raceway» (Московская область) и «KazanRing» (Казань). Каждый этап включает в себя два заезда по 20 минут + 1 круг.
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