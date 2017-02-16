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https://sport.mail.ru/news/autosport/28802593/
16 февраля 2017, 20:53 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Сироткин претендует на место в команде Team LeMans

Российский пилот Сергей Сироткин может стать гонщиком японского коллектива Team LeMans, сообщает местное издание Autosport Web.

Таким образом, россиянин может стать пилотом японской Супер Формулы.

Помимо Сироткина на место в кокпите претендует Антониу Феликс да Кошта и ещё один гонщик. Команда представит нового пилота в течение недели.

Ранее сообщалось, что Сироктин продолжит своё сотрудничество с командой Формулы-1 «Рено».
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