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https://sport.mail.ru/news/autosport/28775157/
14 февраля 2017, 20:58 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Иван Мюллер опроверг информацию о своём возвращении в WTCC

Четырёхкратный чемпион WTCC Иван Мюллер заявил, что не намерен продолжать гоночную карьеру в 2017 году. Подобные слухи появились после того, как Мюллер был замечен во время тестов команды «Вольво» в Португалии.

«Я много прочитал о себе за несколько последних дней. Хочу развеять слухи: я объявил о завершении карьеры в конце прошлого года. Это решение остаётся в силе. У меня нет желания проводить ещё один полный сезон в качестве пилота. Я всегда говорил, что не исключаю возвращения, но сейчас у меня нет таких планов», — приводит слова Мюллера TouringCarTimes.
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