Иван Мюллер опроверг информацию о своём возвращении в WTCC

«Я много прочитал о себе за несколько последних дней. Хочу развеять слухи: я объявил о завершении карьеры в конце прошлого года. Это решение остаётся в силе. У меня нет желания проводить ещё один полный сезон в качестве пилота. Я всегда говорил, что не исключаю возвращения, но сейчас у меня нет таких планов», — приводит слова Мюллера TouringCarTimes.