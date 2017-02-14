Иван Мюллер опроверг информацию о своём возвращении в WTCC
Четырёхкратный чемпион WTCC Иван Мюллер заявил, что не намерен продолжать гоночную карьеру в 2017 году. Подобные слухи появились после того, как Мюллер был замечен во время тестов команды «Вольво» в Португалии.
«Я много прочитал о себе за несколько последних дней. Хочу развеять слухи: я объявил о завершении карьеры в конце прошлого года. Это решение остаётся в силе. У меня нет желания проводить ещё один полный сезон в качестве пилота. Я всегда говорил, что не исключаю возвращения, но сейчас у меня нет таких планов», — приводит слова Мюллера TouringCarTimes.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter