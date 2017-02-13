Терещенко будет выступать в Формуле V8 3.5 за Teo Martin

«В сезоне-2017 я буду выступать в Мировой серии Формула V8 3.5 за команду Teo Martin. В прошлом сезоне я соревновался в GP3 за Campos Racing. Но так как этой команды нет в серии V8, мы проехали тесты с Teo Martin. Команда нам очень понравилась, и мы заключили с ней контракт. Цели на сезон — быть в призах и в гонках, и в чемпионате.



Переговоры проходили тяжело. Были предложения от Campos Racing в сериях GP2 и GP3, а также от других команд из Формулы V8 3.5. Почему решил выбрать эту серию? Весь прошлый сезон мы ездили на резине от “Пирелли”, а она немного отличается от той, которую используют в GP2 и Формуле-1. Многие пилоты на неё жалуются, в том числе и я. Эта резина очень капризная, в гонке её приходится постоянно экономить. В Формуле V8 3.5 мы будем ездить на резине “Мишлен”, которая более неприхотлива», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.