Пьер Гасли в Супер Формуле будет выступать за команду Mugen

В прошлом сезоне эту команду представлял Наоки Ямамото — за год он одержал одну победу и занял восьмое место в чемпионате.



«Всё будет совершенно другим. У меня нет опыта работы с этой машиной и с этими трассами. Я знаю, что японская культура, философия, способ работы совершенно другие. Это фантастический новый вызов, и мне он нравится», — цитирует участника молодёжной программы «Ред Булл» F1 Today.