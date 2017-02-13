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13 февраля 2017, 14:34 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Пьер Гасли в Супер Формуле будет выступать за команду Mugen

Чемпион GP Пьер Гасли будет выступать за команду Team Mugen в японской Супер Формуле в 2017 году.

В прошлом сезоне эту команду представлял Наоки Ямамото — за год он одержал одну победу и занял восьмое место в чемпионате.

«Всё будет совершенно другим. У меня нет опыта работы с этой машиной и с этими трассами. Я знаю, что японская культура, философия, способ работы совершенно другие. Это фантастический новый вызов, и мне он нравится», — цитирует участника молодёжной программы «Ред Булл» F1 Today.
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