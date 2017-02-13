Участники этапа Кубка мира по ралли-рейдам проедут 450 км по снежным трассам Карелии

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«Карелия в третий раз принимает первый и единственный снежный этап по ралли-рейдам — гонку “Россия — Северный лес”. На сегодня уже заявились представители Саудовской Аравии, Франции, Италии, Туниса, Финляндии, Катара. Всего мы ожидаем приезд более 30 экипажей из 11 стран», — сказал Воронов.

По его словам, маршрут скоростных участков длиной более 200 км пролегает по Сортавальскому и Суоярвскому районам республики. По сравнению с прошлым годом конфигурация трассы изменилась и всего за два дня соревнований гонщики преодолеют более 450 км.

«В этот раз мы нашли новые дороги, провели тренировки команды “КамАЗ-мастер” перед “Дакаром”. Они очень высоко оценили местность, качество покрытия и профиль дорог. И в этом году будет не два спецучастка, как в прошлом году, а три. Они очень быстрые», — отметил руководитель гонки Сергей Лебедев.

Торжественное открытие этапа состоится днем 24 февраля в городе Сортавала, сразу после этого в поселке Хелюля состоится гонка-пролог. 25 и 26 февраля на снежных трассах Карелии пройдет основная часть соревнований. По данным организаторов, после ралли в Карелии гонщики продолжат борьбу в ОАЭ, Катаре, Казахстане, Италии, Испании, Венгрии, Польше, Марокко и Португалии.

В региональном министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту отметили, что с 1996 года республика неоднократно становилась местом проведения всероссийских соревнований по ралли. Ежегодно в Карелии проходят международные ралли «Яккима» и «Белые ночи».