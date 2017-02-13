Участники этапа Кубка мира по ралли-рейдам проедут 450 км по снежным трассам Карелии
ПЕТРОЗАВОДСК, 13 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Первый этап Кубка мира по
ралли-рейдам «Россия — Северный лес» соберет более 30 экипажей, которые за два дня проедут 450 км по снежным трассам Карелии. Об этом сообщил журналистам министр по делам молодежи, физической культуре и спорту республики Александр Воронов.
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«Карелия в третий раз принимает первый и единственный снежный этап по
По его словам, маршрут скоростных участков длиной более 200 км пролегает по Сортавальскому и Суоярвскому районам республики. По сравнению с прошлым годом конфигурация трассы изменилась и всего за два дня соревнований гонщики преодолеют более 450 км.
«В этот раз мы нашли новые дороги, провели тренировки команды “КамАЗ-мастер” перед “Дакаром”. Они очень высоко оценили местность, качество покрытия и профиль дорог. И в этом году будет не два спецучастка, как в прошлом году, а три. Они очень быстрые», — отметил руководитель гонки Сергей Лебедев.
Торжественное открытие этапа состоится днем 24 февраля в городе Сортавала, сразу после этого в поселке Хелюля состоится
В региональном министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту отметили, что с 1996 года республика неоднократно становилась местом проведения всероссийских соревнований по ралли. Ежегодно в Карелии проходят международные ралли «Яккима» и «Белые ночи».
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