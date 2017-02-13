Команда ART продлила контракт с Нобухару Мацуситой на сезон-2017 в GP2

В сезоне-2015, который был для Мацуситы дебютным в ART, японец одержал одну победу и завоевал три подиума, в прошлом году он одержал одну победу и финишировал на подиуме дважды, однако набрал на 23,5 очка больше, чем в предыдущем сезоне.



«Я счастлив продолжить гоняться в GP2. Также для меня большая честь продолжить гоняться за ART Grand Prix в третий год подряд. Это потрясающая команда, которая помогла мне освоиться в новой для меня серии в 2015 году.



Я надеюсь, что смогу принести им больше побед в этом году и помочь бороться за чемпионство», — приводятся слова Мацуситы в официальном пресс-релизе команды.