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https://sport.mail.ru/news/autosport/28753420/
13 февраля 2017, 11:48 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Команда ART продлила контракт с Нобухару Мацуситой на сезон-2017 в GP2

Команда ART, выступающая в чемпионате GP2, продлила контракт с японским гонщиком Нобухару Мацуситой.

В сезоне-2015, который был для Мацуситы дебютным в ART, японец одержал одну победу и завоевал три подиума, в прошлом году он одержал одну победу и финишировал на подиуме дважды, однако набрал на 23,5 очка больше, чем в предыдущем сезоне.

«Я счастлив продолжить гоняться в GP2. Также для меня большая честь продолжить гоняться за ART Grand Prix в третий год подряд. Это потрясающая команда, которая помогла мне освоиться в новой для меня серии в 2015 году.

Я надеюсь, что смогу принести им больше побед в этом году и помочь бороться за чемпионство», — приводятся слова Мацуситы в официальном пресс-релизе команды.
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