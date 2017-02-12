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https://sport.mail.ru/news/autosport/28745490/
12 февраля 2017, 12:33 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Хильдебранд — первый в финальный день тестов IndyCar в Финиксе, Алёшин — шестой

Джей Ар Хильдебранд показал лучшее время во второй день тестов серии IndyCar в Финиксе.

Второй результат у Эда Корпентера, третий — Джозеф Ньюгарден.

Россиянин Михаил Алёшин показал шестой результат.

IndyCar. Тесты. Финикс. Второй день
1. Джей Ар Хильдебранд («Шевроле») 19.040
2. Эд Карпентер («Шевроле») +0.082
3. Джозеф Ньюгарден («Шевроле») +0.129
4. Элио Кастроневес («Шевроле») +0.156
5. Уилл Пауэр («Шевроле») +0.159
6. Михаил Алёшин («Хонда») +0.215
7. Тони Канаан («Хонда») +0.226
8. Симон Пажно («Шевроле») +0.239
9. Себастьен Бурде («Хонда») +0.284
10. Джеймс Хинчклифф («Хонда») +0.305
….
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