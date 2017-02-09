Вторым стал Крэйг Брин на «Ситроене». Третье время у Хэйдена Пэддона на «Хёндэ».



Четырёхкратный чемпион серии Себастьен Ожье избрал консервативный подход и показал только 17-е время.



WRC. Ралли Швеции. Шейкдаун



1. Мадс Остберг («Форд») — 4:11.6

2. Крэйг Брин («Ситроен») +0.1

3. Хэйден Пэддон («Хёндэ») +0.5

4. Крис Мик («Ситроен») +0.6

5. Дани Сордо («Хёндэ») +2.4

6. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») +2.9

7. Эльфин Эванс («Форд») +3.5

8. Стефан Лефевр («Ситроен») +4.5

9. Отт Тянак («Форд») +4.5

10. Яри-Матти Латвала («Тойота») +4.6.