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https://sport.mail.ru/news/autosport/28720519/
9 февраля 2017, 17:54 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Остберг — лучший на шейкдауне Ралли Швеции, Ожье — 17-й

Мадс Остберг на «Форде» показал лучшее время на шейкдауне Ралли Швеции.

Вторым стал Крэйг Брин на «Ситроене». Третье время у Хэйдена Пэддона на «Хёндэ».

Четырёхкратный чемпион серии Себастьен Ожье избрал консервативный подход и показал только 17-е время.

WRC. Ралли Швеции. Шейкдаун

1. Мадс Остберг («Форд») — 4:11.6
2. Крэйг Брин («Ситроен») +0.1
3. Хэйден Пэддон («Хёндэ») +0.5
4. Крис Мик («Ситроен») +0.6
5. Дани Сордо («Хёндэ») +2.4
6. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») +2.9
7. Эльфин Эванс («Форд») +3.5
8. Стефан Лефевр («Ситроен») +4.5
9. Отт Тянак («Форд») +4.5
10. Яри-Матти Латвала («Тойота») +4.6.
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