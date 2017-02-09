Остберг — лучший на шейкдауне Ралли Швеции, Ожье — 17-й
Мадс Остберг на «Форде» показал лучшее время на шейкдауне Ралли Швеции.
Вторым стал Крэйг Брин на «Ситроене». Третье время у Хэйдена Пэддона на «Хёндэ».
Четырёхкратный чемпион серии Себастьен Ожье избрал консервативный подход и показал только 17-е время.
WRC. Ралли Швеции. Шейкдаун
1. Мадс Остберг («Форд») — 4:11.6
2. Крэйг Брин («Ситроен») +0.1
3. Хэйден Пэддон («Хёндэ») +0.5
4. Крис Мик («Ситроен») +0.6
5. Дани Сордо («Хёндэ») +2.4
6. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») +2.9
7. Эльфин Эванс («Форд») +3.5
8. Стефан Лефевр («Ситроен») +4.5
9. Отт Тянак («Форд») +4.5
10.
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