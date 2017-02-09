Катарцы помешали планам Ожье выступать в WRC на «Фольксвагене»
Четырёхкратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье был близок к подписанию контракта с частной командой Мартина Прокопа до того, как заключил сделку с «М-Спорт».
Об этом рассказал сам владелец частной команды, которая планировала использовать автомобили «Фольксваген». Ожье гонялся за «Фольксваген» до ухода немецкого производителя из WRC.
В итоге Прокоп объединил свои силы с Мадом Отбергом для создания Onebet Jipocar World Rally Team, которая выставила на сезон-2017 два «Форда». По словам Прокопа, заключить сделку с «Фольксвагеном» на использование их автомобилей в WRC помешал интерес к машинам немецкого производителя из Катара.
«Всё было улажено. Проект был связан с “Ред Булл”, который является партнёром Себастьена. Автомобили бы были у нас в Йиглаве. Ожье даже согласился на пропуск нами Ралли
Всё случилось как раз перед подписанием контракта. “Фольксвагену” пообещали деньги из Катара. Всё застопорилось. Ожье выказывал великодушие и дважды продлевал срок для заключения договора», — цитирует Прокопа Autosport.
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