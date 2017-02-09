Катарцы помешали планам Ожье выступать в WRC на «Фольксвагене»

Об этом рассказал сам владелец частной команды, которая планировала использовать автомобили «Фольксваген». Ожье гонялся за «Фольксваген» до ухода немецкого производителя из WRC.



В итоге Прокоп объединил свои силы с Мадом Отбергом для создания Onebet Jipocar World Rally Team, которая выставила на сезон-2017 два «Форда». По словам Прокопа, заключить сделку с «Фольксвагеном» на использование их автомобилей в WRC помешал интерес к машинам немецкого производителя из Катара.



«Всё было улажено. Проект был связан с “Ред Булл”, который является партнёром Себастьена. Автомобили бы были у нас в Йиглаве. Ожье даже согласился на пропуск нами Ралли Монте-Карло. Даже люди из “Фольксвагена” были рады, что их машина не отправится в музей. Но реальность такова, что у нас есть один Ford Fiesta WRC. По ходу сезона мы, возможно получим второй.



Всё случилось как раз перед подписанием контракта. “Фольксвагену” пообещали деньги из Катара. Всё застопорилось. Ожье выказывал великодушие и дважды продлевал срок для заключения договора», — цитирует Прокопа Autosport.