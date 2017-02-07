В ФИА запретили использовать «Фольксваген» Polo R WRC в 2017 году

Команда рассчитывала получить омологацию автомобиля после дедлайна 1 января. В течение двух недель ФИА и «Фольксваген» вели переговоры, однако договорённости не было достигнуто.



«После получения запросов со стороны клиентов мы обратились в ФИА с просьбой об омологации Polo WRC 2017 года, чтобы сдавать машину в аренду частным гонщикам и командам, однако выяснилось, что это невозможно согласно нынешним правилам WRC. Мы принимаем это решение, но в то же время сожалеем, ведь это было бы в интересах наших клиентов», — рассказал глава гоночного подразделения «Фольксвагена» Свен Смитс.