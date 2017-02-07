Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28694846/
7 февраля 2017, 19:46 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

В ФИА запретили использовать «Фольксваген» Polo R WRC в 2017 году

ФИА приняла решение, согласно которому машина «Фольксваген» Polo R WRC не будет участвовать в чемпионате мира по ралли в 2017 году, сообщает Autosport.

Команда рассчитывала получить омологацию автомобиля после дедлайна 1 января. В течение двух недель ФИА и «Фольксваген» вели переговоры, однако договорённости не было достигнуто.

«После получения запросов со стороны клиентов мы обратились в ФИА с просьбой об омологации Polo WRC 2017 года, чтобы сдавать машину в аренду частным гонщикам и командам, однако выяснилось, что это невозможно согласно нынешним правилам WRC. Мы принимаем это решение, но в то же время сожалеем, ведь это было бы в интересах наших клиентов», — рассказал глава гоночного подразделения «Фольксвагена» Свен Смитс.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России