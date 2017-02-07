В ФИА запретили использовать «Фольксваген» Polo R WRC в 2017 году
ФИА приняла решение, согласно которому машина «Фольксваген» Polo R WRC не будет участвовать в чемпионате мира по ралли в 2017 году, сообщает Autosport.
Команда рассчитывала получить омологацию автомобиля после дедлайна 1 января. В течение двух недель ФИА и «Фольксваген» вели переговоры, однако договорённости не было достигнуто.
«После получения запросов со стороны клиентов мы обратились в ФИА с просьбой об омологации Polo WRC 2017 года, чтобы сдавать машину в аренду частным гонщикам и командам, однако выяснилось, что это невозможно согласно нынешним правилам WRC. Мы принимаем это решение, но в то же время сожалеем, ведь это было бы в интересах наших клиентов», — рассказал глава гоночного подразделения «Фольксвагена» Свен Смитс.
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