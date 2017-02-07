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7 февраля 2017, 1:50 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Мик попал в аварию на тестах перед Ралли Швеции

Пилот «Ситроена» Крис Мик попал в аварию на тестах перед Ралли Швеции. По ходу воскресных тестов он съехал в кювет.

«Это была моя ошибка. Я затормозил перед поворотом, меня затянуло в кювет, и машина покатилась — вот и всё. Это была довольно медленная авария. За исключением этого день прошёл хорошо и мы добились существенного прогресса. Я доволен нашей подготовкой к этапу. Тесты проводятся как раз для случаев, подобных сегодняшним», — заявил Мик в интервью Autosport.

Этап в Швеции пройдёт с 10 по 12 февраля.
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