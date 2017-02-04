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https://sport.mail.ru/news/autosport/28665019/
4 февраля 2017, 23:37 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Бывший чемпион WTCC был замечен на тестах «Вольво»

Бывший пилот команды «Ситроен» в WTCC Иван Мюллер посетил тесты в Португалии, где он пилотировал «Вольво» S60 TC1 команды Polestar Cyan Racing, сообщает Motorsport.

Возможно, четырёхкратный чемпион «кузовной» серии станет в новом сезоне одним из её пилотов, несмотря на объявление о завершении карьеры прошлой осенью, когда его команда «Ситроен» решил закрыть туринговую программу, сконцентрировавшись на мировом чемпионате по ралли.

Напомним, прошлый сезон Мюллер завершил на втором месте, уступив в третий раз титул своему молодому напарнику Хосе-Марии Лопесу.
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