Бывший чемпион WTCC был замечен на тестах «Вольво»
Бывший пилот команды «Ситроен» в WTCC Иван Мюллер посетил тесты в Португалии, где он пилотировал «Вольво» S60 TC1 команды Polestar Cyan Racing, сообщает Motorsport.
Возможно, четырёхкратный чемпион «кузовной» серии станет в новом сезоне одним из её пилотов, несмотря на объявление о завершении карьеры прошлой осенью, когда его команда «Ситроен» решил закрыть туринговую программу, сконцентрировавшись на мировом чемпионате по ралли.
Напомним, прошлый сезон Мюллер завершил на втором месте, уступив в третий раз титул своему молодому напарнику
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