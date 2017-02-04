Бывший чемпион WTCC был замечен на тестах «Вольво»

Возможно, четырёхкратный чемпион «кузовной» серии станет в новом сезоне одним из её пилотов, несмотря на объявление о завершении карьеры прошлой осенью, когда его команда «Ситроен» решил закрыть туринговую программу, сконцентрировавшись на мировом чемпионате по ралли.



Напомним, прошлый сезон Мюллер завершил на втором месте, уступив в третий раз титул своему молодому напарнику Хосе-Марии Лопесу.