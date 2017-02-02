Кубица проведёт сезон-2017 в WEC

Он будет выступать в классе LMP1 за команду ByKolles.



Кто будет выступать с Кубицей в одном экипаже пока неизвестно, кандидатами считаются Оливер Уэбб, Симон Труммер и Пьер Каффер, сообщает Motorsport.



Машина ByKolles будет одним из пяти экипажей класса LMP1 в 2017 году. Также по две машины выставят «Порше» и «Тойота». Японский коллектив также выставит третий экипаж на этап в Спа и на «24 часа Ле-Мана».