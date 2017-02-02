GP2 может превратиться в Формулу-2 уже в 2017 году
Ребрендинг серии GP2 в Формулу-2 может быть проведён уже в 2017 году.
Приобретшая GP2 вкупе с Формулой-1 компания Liberty добилась прогресса на пути к переименованию и может завершить процесс до старта нового сезона, сообщает Autosport. Источники, знакомые с ситуацией, оценивают шансы на переименование как минимум в 50%.
Ранее ФИА уже пыталась провести ребрендинг GP2, но тогда против выступал прежний глава Ф-1 Берни Экклстоун.
Старт сезона-2017 в GP2 намечен на 15 апреля, а вопрос переименования может быть решён на заседании Всемирного совета по автоспорту 9 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter