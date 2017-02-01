«Не знаю, останется ли “Арден” в нашей серии, а моя новая команда AV выиграла титул. Правда, есть опасения насчёт того, что в конце сезона им не хватало скорости — особенно на паре этапов, где Дильманн не мог заехать на подиум и с трудом попадал в топ-5. Но к нам перейдёт опытный инженер из другой команды, он должен помочь. Посмотрим, как можно изменить машину под стиль, который мне удобен. Цель — титул, чего уж тут говорить. Думаю, место в тройке не устроит, ведь такой результат уже был. Шансы есть.



Другие серии? Формула-3 или GP3 стали бы шагом назад в плане развития. Мы тестировались и в GP2, и в 3.5. В Формуле V8 3.5 показалось интереснее, в том числе благодаря новой концепции серии, которая станет гонкой поддержки WEC. Возможно, это привлечёт новые команды. А в GP2 через год будет новая машина, другая резина, сам чемпионат будет называться Формула-2. То есть для новичка нет никакого смысла идти в GP2 в 2017 году», — заявил Оруджев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.