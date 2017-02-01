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https://sport.mail.ru/news/autosport/28625657/
1 февраля 2017, 14:51 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Алешин в 2017 году продолжит выступление в гоночной серии IndyCar

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский пилот Михаил Алешин в 2017 году продолжит выступать в гоночной серии IndyCar за команду Schmidt Peterson Motorsports. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

Гонщик отметил что хочет добиваться максимальных результатов вместе с командой. Увеличить
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«Михаил поедет еще раз с командой Schmidt Peterson Motorsports. Мы решили, что он должен там поехать. Контракт уже подписан», — сказал он.

Гонщик отметил, что хочет добиваться максимальных результатов вместе с командой. «Мы настроены всегда одинаково, всегда должны быть только победы и надо к этому стремиться. Мы подписали контракт на сезон-2017, я буду принимать участие во всех гонках», — сказал Алешин.

«Начало прошлого сезона выдалось сложным, но мы смогли переломить ситуацию в середине чемпионата и все улучшилось, — продолжил он. — Я хочу продолжить тенденцию, у нас есть для этого все. У меня также будет задача работать над прототипом BR1. Так что год будет насыщенным, я планирую добиваться максимальных результатов».

Алешин дебютировал в IndyCar в 2014 году в составе Schmidt Peterson Motorsports. По итогам сезона-2016 он занял 15-е место в таблице чемпионата.
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