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1 февраля 2017, 14:04 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Петров: Хочется покорить «Ле-Ман»

Российский гонщик Виталий Петров рассказал о своих планах на 2017 год.

Российский гонщик Виталий <span class=error>Петров</span> рассказал о своих планах на 2017 год. Увеличить
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«Много переговоров — январь всегда сложный месяц для меня. Переговоры начинались ещё в декабре, и пока ещё рано говорить, где я буду выступать. Идёт работа с SMP Racing в том числе.

Есть желание повторить “Ле-Ман”. 3-е место тоже высокий результат, но не первое. Хочется вернуться и покорить его. Это большой труд. Я остаюсь в SMP, но веду переговоры и с другими командами, пойду “в аренду” на год, не терять навыки. Машины будут другие, так что у меня будет больше информации на 2018-й.

Не хочется раскрывать все карты, но есть и большие планы по Гран-при России Формулы-1: лечу в Сочи на следующей неделе, скоро кое-что объявим», — приводит слова Петрова «Спорт FM».
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