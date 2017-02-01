Петров: Хочется покорить «Ле-Ман»
Российский гонщик Виталий Петров рассказал о своих планах на 2017 год.
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«Много переговоров — январь всегда сложный месяц для меня. Переговоры начинались ещё в декабре, и пока ещё рано говорить, где я буду выступать. Идёт работа с SMP Racing в том числе.
Есть желание повторить “Ле-Ман”. 3-е место тоже высокий результат, но не первое. Хочется вернуться и покорить его. Это большой труд. Я остаюсь в SMP, но веду переговоры и с другими командами, пойду “в аренду” на год, не терять навыки. Машины будут другие, так что у меня будет больше информации на 2018-й.
Не хочется раскрывать все карты, но есть и большие планы по
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