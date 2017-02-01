Петров: Хочется покорить «Ле-Ман»

«Много переговоров — январь всегда сложный месяц для меня. Переговоры начинались ещё в декабре, и пока ещё рано говорить, где я буду выступать. Идёт работа с SMP Racing в том числе.



Есть желание повторить “Ле-Ман”. 3-е место тоже высокий результат, но не первое. Хочется вернуться и покорить его. Это большой труд. Я остаюсь в SMP, но веду переговоры и с другими командами, пойду “в аренду” на год, не терять навыки. Машины будут другие, так что у меня будет больше информации на 2018-й.



Не хочется раскрывать все карты, но есть и большие планы по Гран-при России Формулы-1: лечу в Сочи на следующей неделе, скоро кое-что объявим», — приводит слова Петрова «Спорт FM».