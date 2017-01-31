Орельен Панис будет выступать в WTCC

«Я очень горжусь переходом в WTCC. Это очень сильный международный чемпионат, это шаг вперёд в моей карьере. В серии выступает много отличных пилотов. Для меня это будет трудный и интересный вызов. Намерен серьёзно работать с самого первого дня», — прокомментировал Панис.



Команда Паниса использует машины Honda Civic. Также стоит отметить, что Орельен Панис стал первым невенгерским гонщиком в истории команды.