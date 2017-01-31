В прошлом году на старт ралли вышли 125 спортивных экипажей из 41 страны мира, в том числе знаменитая заводская команда Peugeot Sport, прославленный немецкий коллектив X-Raid, голландские спортсмены из Mammoet Rally Sport, выступавшие на грузовиках марки Renault, и «КАМАЗ-мастер».

Международный ралли-рейд будет продолжен в зарекомендовавшем себя формате марафона по территории России, Казахстана и Китая. 7 июля 2017 года «восточный экспресс» из машин каравана ралли стартует на Красной площади в Москве. Маршрут проложен по территориям России, Казахстана и Китая. 22 июля участники должны финишировать в городе Сиань.

Заявления на участие в международном ралли «Шелковый путь-2017» будут приниматься до 1 июня.