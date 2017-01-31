Международное ралли «Шелковый путь-2017» Россия — Казахстан — Китай пройдет через Нижегородскую область
Как сообщается на сайте проекта, дирекция международного
ралли-рейда в январе начала приём заявок на участие.
В прошлом году на старт ралли вышли 125 спортивных экипажей из 41 страны мира, в том числе знаменитая заводская команда Peugeot Sport, прославленный немецкий коллектив
Международный
Заявления на участие в международном ралли «Шелковый путь-2017» будут приниматься до 1 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter