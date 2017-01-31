Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28612677/
31 января 2017, 14:43 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Оруджев продолжит выступать в Формуле V8 3.5

Пилот SMP Racing Егор Оруджев проведёт сезон-2017 в Мировой серии Формула V8 3.5, сообщает пресс-служба программы.

В этом чемпионате Оруджев дебютировал в 2015 году. В сезоне-2016 Егор выиграл пять гонок и занял третье место в общем зачёте. Россиянин выступит в составе испанской команды AV Formula, напарником Оруджева станет ещё один пилот российской программы Матевос Исаакян.

«Мы горды и очень рады нашему предстоящему сотрудничеству с Егором. Он хорошо знает машину и в прошлом году не раз приезжал на подиумы. Вместе мы точно сможем побороться за титул. Кроме того, в предстоящем сезоне у нас будет сразу два российских пилота SMP Racing, и уверен, ребята раскроют свой талант и порадуют болельщиков множеством ярких выступлений», — отметил руководитель AV Formula Адриан Валлес.

«Считаю, что Оруджев в предстоящем сезоне станет одним из главных претендентов на победу в силу имеющегося у него гоночного опыта, в том числе и работы с этой техникой», — сказал спортивный директор молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин.

Первый этап сезона-2017 Мировой серии Формула V8 3.5 стартует 15 апреля в Великобритании.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России