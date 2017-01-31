Оруджев продолжит выступать в Формуле V8 3.5

В этом чемпионате Оруджев дебютировал в 2015 году. В сезоне-2016 Егор выиграл пять гонок и занял третье место в общем зачёте. Россиянин выступит в составе испанской команды AV Formula, напарником Оруджева станет ещё один пилот российской программы Матевос Исаакян.



«Мы горды и очень рады нашему предстоящему сотрудничеству с Егором. Он хорошо знает машину и в прошлом году не раз приезжал на подиумы. Вместе мы точно сможем побороться за титул. Кроме того, в предстоящем сезоне у нас будет сразу два российских пилота SMP Racing, и уверен, ребята раскроют свой талант и порадуют болельщиков множеством ярких выступлений», — отметил руководитель AV Formula Адриан Валлес.



«Считаю, что Оруджев в предстоящем сезоне станет одним из главных претендентов на победу в силу имеющегося у него гоночного опыта, в том числе и работы с этой техникой», — сказал спортивный директор молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин.

Первый этап сезона-2017 Мировой серии Формула V8 3.5 стартует 15 апреля в Великобритании.