Остберг выиграл ралли в Норвегии в преддверии этапа WRC в Швеции
Пилот команды «М-Спорт» Мадс Остберг получил ценную практику перед предстоящим WRC Ралли Швеции. В минувший
уик-энд он принял участие в ралли норвежского чемпионата, на котором одержал победу.
«Мы ехали весь день с разбитым дифференциалом, который привёл к потере времени на нескольких СУ, но
Это ценная практика перед Ралли Швеции, вскоре я надеюсь быть за рулём машины Ford Fiesta WRC. Главная цель — преуспеть в Швеции. В настоящее время “М-Спорт” строит машину. Мы с нетерпением ждём возможности сеть за её руль», — приводит слова Остберга официальный сайт WRC.
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