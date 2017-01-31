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https://sport.mail.ru/news/autosport/28609906/
31 января 2017, 12:23 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Остберг выиграл ралли в Норвегии в преддверии этапа WRC в Швеции

Пилот команды «М-Спорт» Мадс Остберг получил ценную практику перед предстоящим WRC Ралли Швеции. В минувший уик-энд он принял участие в ралли норвежского чемпионата, на котором одержал победу.

«Мы ехали весь день с разбитым дифференциалом, который привёл к потере времени на нескольких СУ, но всё-таки нам удалось удержать соперников позади. Так что я счастлив.

Это ценная практика перед Ралли Швеции, вскоре я надеюсь быть за рулём машины Ford Fiesta WRC. Главная цель — преуспеть в Швеции. В настоящее время “М-Спорт” строит машину. Мы с нетерпением ждём возможности сеть за её руль», — приводит слова Остберга официальный сайт WRC.
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