Остберг выиграл ралли в Норвегии в преддверии этапа WRC в Швеции

«Мы ехали весь день с разбитым дифференциалом, который привёл к потере времени на нескольких СУ, но всё-таки нам удалось удержать соперников позади. Так что я счастлив.



Это ценная практика перед Ралли Швеции, вскоре я надеюсь быть за рулём машины Ford Fiesta WRC. Главная цель — преуспеть в Швеции. В настоящее время “М-Спорт” строит машину. Мы с нетерпением ждём возможности сеть за её руль», — приводит слова Остберга официальный сайт WRC.