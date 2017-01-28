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28 января 2017, 13:57 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Мик Шумахер выиграл первую гонку MRF Challenge в Индии

Немецкий гонщик Мик Шумахер выиграл первую гонку MRF Challenge на Международном автодроме Будды в Индии.

Сын легендарного Михаэля Шумахера удачно стартовал с поула и сохранял контроль над гонкой до самого финиша. Вторым по итогам заезда оказался Фелипе Другович, а замкнул первую тройку Харрисон Ньюи.

MRF Challenge. Индия. 28 января. Первая гонка.
1. Мик Шумахер
2. Фелипе Другович +1.703
3. Харрисон Ньюи +2.465
4. Джои Моусон +4.026
5. Ринус ван Калмтхаут +13.304
6. Кими Шрамм +19.625
7. Ральф Арон +22.880
8. Йошиаки Катояма +28.472
9. Мануэль Мальдонадо +40.063
10. Паван Равишанкер +43.725.
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