Масса на следующей неделе протестирует болид Формулы-Е

Место проведения тестов пока не сообщается.



«Команда Jaguar Racing получила запрос от Формулы-Е на предоставление Фелипе Массе шанса испытать болид Формулы-Е. Мы рады предоставить такую возможность», — сообщается в официальном пресс-релизе команды.



Напомним, что Масса в конце прошлого года объявил о завершении карьеры в Ф-1, однако в «Уильямсе» попросили его вернуться после перехода Валттери Боттаса в «Мерседес». По слухам, ради возвращения в Формулу-1 бразилец расторг предварительный контракт с командой Формулы-Е.