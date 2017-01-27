Масса на следующей неделе протестирует болид Формулы-Е
Пилот «Уильямса» Фелипе Масса на следующей неделе протестирует болид
Формулы-Е Jaguar I-type 1 от команды «Ягуар».
Место проведения тестов пока не сообщается.
«Команда Jaguar Racing получила запрос от
Напомним, что Масса в конце прошлого года объявил о завершении карьеры в Ф-1, однако в «Уильямсе» попросили его вернуться после перехода Валттери Боттаса в «Мерседес». По слухам, ради возвращения в Формулу-1 бразилец расторг предварительный контракт с командой
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