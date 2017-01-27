Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28579015/
27 января 2017, 19:14 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Масса на следующей неделе протестирует болид Формулы-Е

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса на следующей неделе протестирует болид Формулы-Е Jaguar I-type 1 от команды «Ягуар».

Место проведения тестов пока не сообщается.

«Команда Jaguar Racing получила запрос от Формулы-Е на предоставление Фелипе Массе шанса испытать болид Формулы-Е. Мы рады предоставить такую возможность», — сообщается в официальном пресс-релизе команды.

Напомним, что Масса в конце прошлого года объявил о завершении карьеры в Ф-1, однако в «Уильямсе» попросили его вернуться после перехода Валттери Боттаса в «Мерседес». По слухам, ради возвращения в Формулу-1 бразилец расторг предварительный контракт с командой Формулы-Е.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России