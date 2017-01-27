Гонка Формулы-Е в Брюсселе может не состояться

Организаторы этапа вынуждены искать альтернативный маршрут трассы, поскольку власти региона не желают проведения гонки в районе парка Элизабет. Также против гонки в данном районе выступают местные жители, которые обратились к властям с петицией.



Планировалось, что этап в Брюсселе состоится 1 июля 2017 года в районе Эйзель, но организаторы были вынуждены искать новый маршрут из-за проведения в это время местного фестиваля.