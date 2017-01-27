Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28572889/
27 января 2017, 12:13 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Миккельсен хочет выступать на частном Polo в WRC в 2017 году

Бывший гонщик «Фольксвагена» Андреас Миккельсен хочет выступать на частном автомобиле VW Polo в WRC в 2017 году. Миккельсен не смог найти себе место в заводской команде, поэтому на данный момент выступает в WRC2 за «Шкоду».

«Моя цель — вернуться в заводскую машину и бороться за титул в следующем сезоне. В нынешнем году мы планировали провести три гонки за рулём Polo. Мы хотели провести гонку в Швеции, но нам не хватит времени на омологацию автомобиля. Сейчас работаем над подготовкой к гонке в Португалии», — приводит слова Миккельсена Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Квадроциклист Карякин заручился поддержкой губернатора Свердловской области

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Победитель «Дакара"-2017 российский квадроциклист Сергей Карякин заявил агентству «Р-Спорт», что на его встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым стороны договорились о сотрудничестве и поддержке регионом дальнейшей работы спортсмена.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России