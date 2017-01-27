Миккельсен хочет выступать на частном Polo в WRC в 2017 году

«Моя цель — вернуться в заводскую машину и бороться за титул в следующем сезоне. В нынешнем году мы планировали провести три гонки за рулём Polo. Мы хотели провести гонку в Швеции, но нам не хватит времени на омологацию автомобиля. Сейчас работаем над подготовкой к гонке в Португалии», — приводит слова Миккельсена Autosport.